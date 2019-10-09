Члены ОС Минобороны посетили Козельское ракетное соединение
Представительная делегация побывала в полку, где недавно провели перевооружение на стратегические комплексы «Ярс».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Члены Общественного совета при Минобороны посетили Козельское ракетное соединение, где смогли оценить условия службы военнослужащих.
Члены Общественного совета также возложили венки и цветы к Вечному огню на площади Героев.
После церемонии состоялось торжественное посвящение в юнармейцы воспитанников местных патриотических клубов.