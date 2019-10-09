МИД России заявил о поддержке диалога между курдами и Дамаском
Сергей Лавров подчеркнул, что все спорные вопросы на приграничных территориях в Сирии должны решаться путем диалога.
© Фото: Xu Dezhi, Globallookpress
Россия будет содействовать началу предметного диалога между курдами и официальным Дамаском. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства выразил надежду, что другие участники конфликта поддержат это решение. Комментируя вероятность проведения турецкими военными спецоперации на севере Сирии, Лавров напомнил, что все спорные вопросы должны решаться через диалог. Турецкий коллега Сергея Лаврова Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, уже заявил, что Анкара уважает территориальный суверенитет Сирии.
Что касается деятельности США в регионе, то в российском МИД заявили, что пока не увидели практических изменений в непоследовательных действиях Вашингтона.