Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

МИД России заявил о поддержке диалога между курдами и Дамаском

Ян Брацкий
09:52 09.10.2019
Сергей Лавров подчеркнул, что все спорные вопросы на приграничных территориях в Сирии должны решаться путем диалога.
МИД России заявил о поддержке диалога между курдами и Дамаском
© Фото: Xu Dezhi, Globallookpress

Россия будет содействовать началу предметного диалога между курдами и официальным Дамаском. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства выразил надежду, что другие участники конфликта поддержат это решение. Комментируя вероятность проведения турецкими военными спецоперации на севере Сирии, Лавров напомнил, что все спорные вопросы должны решаться через диалог. Турецкий коллега Сергея Лаврова Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, уже заявил, что Анкара уважает территориальный суверенитет Сирии.

Что касается деятельности США в регионе, то в российском МИД заявили, что пока не увидели практических изменений в непоследовательных действиях Вашингтона.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.10.2019, 17:59
Донбасс под огнем: ВСУ за сутки более 20 раз обстреляли ДНР
Дата07.10.2019, 20:00
Шойгу провел переговоры с министром обороны США
Дата08.10.2019, 04:42
«Давай потанцуем в Москве, детка»: Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата08.10.2019, 12:44
Шойгу: заводские летные испытания нового воздушного танкера завершатся в мае
Дата08.10.2019, 09:53
Взять город без боя: чем напугал фашистов легендарный военачальник Ази Асланов
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
09:52 В стране и мире
МИД России заявил о поддержке диалога между курдами и Дамаском
05:00 В стране и мире
Видео
«Силы Тигра»: элитная сирийская дивизия отработала артиллерийские маневры в Идлибе
23:45 В стране и мире
Видео
СМИ: турецкая артиллерия обстреляла позиции курдов в Сирии
17:26 В стране и мире
Видео
Трамп пообещал не бросать курдов
16:53 В стране и мире
Видео
В Сирии заявили о готовности защищать курдов
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
10:43 В стране и мире
Госдума отменила командировки депутатов в США до выяснения обстоятельств инцидента с Юмашевой
10:22 ОПК
Госкомиссия дала добро на пуск «Протона-М» с зарубежными спутниками с Байконура
10:18 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры спецоперации по задержанию финансистов ИГ*
10:00 В стране и мире
Видео
ОБСЕ и СЦКК прибыли в район отвода войск в Донбассе
09:52 В стране и мире
МИД России заявил о поддержке диалога между курдами и Дамаском
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Закаленные и бесстрашные: в Польше восхитились работой российского спецназа
Американский разведчик: исследователь «расшифровал» тату на теле участника группы Дятлова
Видео
В Мексике мэра привязали к машине и протащили по улице за отсутствие дороги
Видео
В Москву прибыл радиоактивный поезд: видео
Видео
Онколог назвал возможную причину выписки Заворотнюк из клиники
Экс-пилот ВВС США рассказал о поглотившей торпеду «темной материи» в Тихом океане
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.