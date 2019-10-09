СМИ: парализованная Заворотнюк отправилась на реабилитацию

Актрису Анастасию Заворотнюк перевезли в медицинский центр для тяжелобольных пациентов. В нем она будет проходить реабилитацию, сообщает паблик Mash.

Утверждается, что у артистки может быть паралич правой части тела. Правая рука Заворотнюк не работает, она также не может самостоятельно передвигаться.

Для восстановления с актрисой будут проводить занятия в зале эрготерапии и специальные водные процедуры. Рядом с медцентром круглые сутки дежурит машина скорой помощи, а родные ни на минуту не оставляют Заворотнюк одну.

Ранее СМИ сообщили, что звезда покинула стены частного медицинского центра, в котором, по неофициальным сообщениям, проходила лечение от опухоли головного мозга.