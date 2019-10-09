ФСБ разоблачила финансистов ИГ* в 9 регионах России

Сотрудники ФСБ разоблачили «благотворительную организацию» более чем в девяти регионах страны, активисты которой занимались финансированием запрещенной организации ИГИЛ*.

Следствие полагает, что сторонники радикалов перечислили воюющим в Сирии боевикам более шести миллионов рублей, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Пресечена на территории республик Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Ингушетия, Татарстан, Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, Тюменской области деятельность группы российских граждан, организовавших с использованием сети Интернет и мессенджеров финансирование деятельности запрещенных на территории РФ международных террористических организаций "Имарат Кавказ"* и "Исламское государство"*», - говорится в сообщении ведомства.

Среди задержанных оказались участники вооруженного нападения на Нальчик в 2005 году, которое спланировал Шамиль Басаев. Для задержания подозреваемых в Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции.

При проведении обысков в домах задержанных была обнаружена запрещенная литература, а также мобильные телефоны, банковские карты и наличные деньги в иностранной валюте.

*ИГ, ИГИЛ, «Имарат Кавказ» - запрещенные в России террористические организации.