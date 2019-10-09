В Грузии оценили убытки от прекращения авиасообщения с Россией

В конце лета Грузия потеряла около 113 миллионов долларов из-за запрета авиасообщения с Россией. Этот фактор существенно сказался на грузинской туриндустрии, которая показывала рост в первом полугодии.

По словам руководителя Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, в июле потери составили 57 миллионов долларов, в августе - 56 миллионов. В сентябре отмечается небольшой рост турпотока, однако ожиданий грузинских властей он не оправдывает.

По сравнению же с прошлым годом в первый месяц осени турпоток снизился на 20%.

«Это, безусловно, влияет на частный сектор, бизнес и туристическую индустрию», - цитирует РИА Новости интервью Квривишвили грузинской телекомпании.

Президент России подписал указ о запрете полетов российских авиакомпаний в Грузию в июне. Поводом для этого стали массовые беспорядки в стране, которые начались после скандала с российским депутатом, севшим в кресло спикера грузинского парламента во время Межпарламентской ассамблеи православия. В Госдуме РФ 8 октября заявили, что авиасообщение между двумя государствами может возобновиться уже в ближайшем будущем.