В Мексике мэра привязали к машине и протащили по улице за отсутствие дороги

Мэра города Лас-Маргаритас в Мексике жестоко наказали за невыполненное обещание. Разгневанные жители привязали его к машине за руки и возили по улицам.

Глава администрации обязался построить дорогу, однако так этого и не сделал. Все просьбы горожан он игнорировал. Отчаявшись, люди решили отомстить мэру.

В экзекуцию в итоге вмешались полицейские. В столкновениях с ними пострадали 11 человек, 30 были задержаны. Мэр выжил, его доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.