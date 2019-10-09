В Мексике мэра привязали к машине и протащили по улице за отсутствие дороги
Глава администрации города Лас-Маргаритас отказывался выполнить свое обещание.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: ТРК ЗВЕЗДА
Мэра города Лас-Маргаритас в Мексике жестоко наказали за невыполненное обещание. Разгневанные жители привязали его к машине за руки и возили по улицам.
Глава администрации обязался построить дорогу, однако так этого и не сделал. Все просьбы горожан он игнорировал. Отчаявшись, люди решили отомстить мэру.
В экзекуцию в итоге вмешались полицейские. В столкновениях с ними пострадали 11 человек, 30 были задержаны. Мэр выжил, его доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.