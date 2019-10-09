Экс-начальника колонии Кокорина и Мамаева объявили в розыск

Бывший начальник исправительной колонии, где отбывали наказание братья Кокорины и Павел Мамаев, объявлен в розыск. Как сообщают в Следственном управлении по Белгородской области, Сергею Макарову заочно предъявлено обвинение в халатности, ущерб от которой оценивается в 14 с лишним миллионов рублей.

По данным следствия, Макаров заключил контракты на производство в колонии овощных консервов и взял аванс - 80 процентов от их стоимости. Но оказалось, что в исправительном учреждении нет ни производственных мощностей, ни соответствующих специалистов.

В итоге заказчик - управление материально-технического снабжения МВД - консервы не принял, а Макаров уволился с должности и исчез. Спустя несколько месяцев против него возбудили уголовное дело.