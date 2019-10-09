Неблагородный олень: в США дикий зверь набросился на посетителей нацпарка

Олень напал на посетителей национального парка в штате Колорадо (США). Очевидцы успели снять на видео, как животное сбило с ног женщину. Находившийся рядом с ней мужчина попытался убежать, но споткнулся и ударился головой о камень. Упавшая американка попыталась отбиться от парнокопытного ногами, а тот, в свою очередь, начал бодать ее рогами.

Неизвестно, чем бы закончилась схватка, если бы не сотрудники парка. Один из них остановил свой автомобиль между пострадавшей и животным, олень испугался шума мотора и убежал.

Его поведение объяснили специалисты. У самца сейчас брачный период, и он стремится защитить свой гарем. Все пострадавшие в инциденте обратились в больницу за медицинской помощью.