«Не означает хороших новостей»: близкие Заворотнюк о ее выписке из больницы
Близкие друзья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк не считают ее выписку из больницы хорошей новостью. Накануне СМИ сообщили, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» покинула стены частного медицинского центра, в котором, по слухам, проходила лечение от глиобластомы головного мозга.
Из соображений конфиденциальности артистка лежала в госпитале под вымышленной фамилией и с другой датой рождения в документах, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Родственники и коллеги артистки, знакомые с ситуацией, продолжают хранить молчание и не комментируют состояние здоровья Заворотнюк, однако не спешат радоваться ее возвращению домой.
«Извините, но без подробностей. Вы же понимаете, что это вовсе не означает хороших новостей», - заявил в краткой телефонной беседе с изданием один из друзей артистки, комментируя ее выписку.
Ранее врач-онколог предположил, что Анастасию Заворотнюк могли выписать по двум причинам: либо в ее лечении сделан перерыв, во время которого она восстановит силы и побудет с семьей, либо медицинские процедуры больше не имеют смысла.
Глиобластома - заболевание, которое, по данным СМИ, диагностировано у Заворотнюк, форма злокачественного образования мозга. Излечиться от нее возможно только в случае хирургического удаления и большой дозы облучения. В противном случае пациенты редко живут дольше двух лет. Четыре года назад от такой же болезни скончалась певица Жанна Фриске.