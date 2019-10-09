В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине

Стоимость продуктов питания в России оказалась ниже, чем на Украине. В течение недели активисты отслеживали цены в гипермаркетах одной сети в Саратове и Киеве, а затем опубликовали видео со сравнительным анализом на YouTube.

В ролике показана стоимость основных составляющих продуктовой корзины: овощей и фруктов, круп и макарон, молочных и мясных продуктов, консервов и так далее. Оказалось, что большинство из них в России стоит меньше.

Так, цена килограмма картофеля на Украине начинается от 14 гривен (около 39 рублей), в России - от 12 рублей. Макароны в Киеве стоят от 42,53 гривны (112 рублей) за килограмм, в Саратове - от 50 рублей. Литр молока можно приобрести на Украине за 18,16 гривны (около 48 рублей), в России - за 41,9 рубля.

Незначительно дороже в России оказался лишь рис: самый дешевый в Саратове стоит от 59 рублей за килограмм, в Киеве - от 20,95 гривны (примерно 55 рублей). Бюджетная замороженная куриная тушка в России по обычной цене стоит 117 рублей, в Киеве по уценке - 39,90 гривен (около 105 рублей). Цены на яйца практически не отличаются - в обоих городах одна штука обойдется примерно в пять рублей.