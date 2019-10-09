В работе Instagram произошел сбой

Этим утром тысячи пользователей социальной сети Instagram столкнулись со сбоем в работе приложения. Не смогли воспользоваться своими аккаунтами многие жители Германии, Греции, Польши, Белоруссии, Великобритании, Франции, США, Японии, Бразилии и Аргентины. Не обошла напасть и жителей российской столицы, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно его данным, большая часть пользователей (57%) испытывала проблемы с просмотром новостной ленты, еще 24% - с просмотром историй, порядка 17% не смогли загрузить в Сеть свои фотографии. К этому часу работа популярного сервиса восстановлена.