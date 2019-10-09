Почти 10% россиян пребывают в постоянном стрессе

В 2019 году доля россиян, которые постоянно находятся в стрессе, выросла до 8%. Девятью годами ранее – в 2010-м – страдающих от стресса было всего 3%, свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ ко Всемирному дню психического здоровья.

При этом стало больше и тех, у кого стрессовые ситуации не случаются практически никогда либо случаются редко, - 40% против 29% в прошлом. С 52% до 35% сократилось количество россиян, которые испытывают стресс время от времени.

Согласно полученным данным, от стресса чаще всего страдают женщины и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Бороться с напряжением 42% предпочитают самостоятельно, 58% - прибегают к чьей-либо помощи. При этом к психологу обращались всего 12% опрошенных, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Самым популярными способами борьбы со стрессом для россиян являются самоуспокоение (9%), использование успокоительных (7%), занятия спортом и смена обстановки ( по 6%). Каждый 20-й россиянин снимает напряжение алкоголем, работой или обсуждением ситуации с близкими.

Опрос проводился 6 октября по телефону среди 1600 респондентов старше 18 лет. Ранее ВЦИОМ назвал количество россиян, которые верят в эффективность прививок.