Суд в США оштрафовал компанию Johnson&Johnson на рекордную сумму

Восемь миллиардов долларов придется выплатить известной американской компании Johnson & Johnson одному из своих клиентов. В такую сумму пострадавший, Николас Мюррей, оценил побочный эффект от одного из препаратов фирмы.

Он заявляет, что у него неожиданно начали расти молочные железы. На это же, как выяснилось, жаловались и другие мужчины, которые принимали лекарство от приступов шизофрении и биполярного расстройства. Дело дошло до суда. В итоге процесс длился четыре года.

Коллегия присяжных встала на сторону истца, но сумма компенсации была намного меньше. Тогда Мюррей подал апелляцию и вот теперь выплату увеличили до рекордных восьми миллиардов. Правда, в компании Johnson & Johnson уже заявили, что намерены оспорить это решение, так как сумма компенсации не соразмерна вреду, который нанес препарат.