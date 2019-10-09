Букмекеры выдвинули Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе

Автор эпопеи «Песнь Льда и Пламени» американский писатель Джордж Мартин может стать обладателем Нобелевской премии по литературе. Имя победителя в номинации огласят 10 октября.

Список основных номинантов, по традиции, держится в строжайшем секрете. Однако, один из букмекерских сайтов Nicer Odds накануне опубликовал их. По мнению аналитиков, главная премия может достаться канадской поэтессе Анн Карсон, писательнице Мариз Конде из Гваделупы и канадскому литератору Маргарет Этвуд – автору бестселлера «Записки служанки». Среди других претендентов названы имена Людмилы Улицкой, Милана Кундера и Харуки Мураками. Джордж Мартин указан в самом конце списка, сообщает USA Today.

Церемония награждения по традиции должна состояться в Стокгольме 10 декабря - в этот день умер шведский изобретатель и учредитель премии Альфред Нобель. Каждый победитель получит премию в сумме девяти миллионов шведских крон, или почти один миллион долларов США. Четыре из пяти завещанных им выплат обычно вручаются в Стокгольме, премия мира - в Осло.