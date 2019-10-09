Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире конфликт в донбассе ТЕГИ

Украинские радикалы устроили провокацию накануне разведения сил в Донбассе

Ян Брацкий
06:27 09.10.2019
В народных республиках считают, что радикалы могли завладеть боевой техникой ВСУ.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Michael Forster Rothbart ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Украинские националисты могут быть причастны к обстрелам поселка Золотое в Луганской области, которые произошли накануне разведения сил. Как сообщили в Донбассе, вероятно это была провокация перед началом мероприятия, которое стартует в ближайшие часы и будет проходить под присмотром миссии ОБСЕ. Разведение сил и средств на линии соприкосновения, по приблизительным подсчетам, займет три дня.

Огонь, предположительно, вели из БМП, который принадлежит 72-й бригаде вооруженных сил Украины и техникой вполне могли завладеть радикалы. Они как раз накануне начали увеличивать группировку в этом районе и заявили, что будут удерживать этот район вопреки приказам и мирным договоренностям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.10.2019, 17:59
Донбасс под огнем: ВСУ за сутки более 20 раз обстреляли ДНР
Дата07.10.2019, 20:00
Шойгу провел переговоры с министром обороны США
Дата08.10.2019, 04:42
«Давай потанцуем в Москве, детка»: Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата08.10.2019, 12:44
Шойгу: заводские летные испытания нового воздушного танкера завершатся в мае
Дата08.10.2019, 09:53
Взять город без боя: чем напугал фашистов легендарный военачальник Ази Асланов
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
06:27 В стране и мире
Видео
Украинские радикалы устроили провокацию накануне разведения сил в Донбассе
17:59 В стране и мире
Видео
Донбасс под огнем: ВСУ за сутки более 20 раз обстреляли ДНР
17:13 Эксклюзив
Видео
В ДНР показали снаряды НАТО, которыми обстреливали республику
13:25 В стране и мире
Песков рассказал о роли России в конфликте на Украине
12:59 В стране и мире
Видео
В ДНР назвали условия для отвода своих сил с линии соприкосновения
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
07:43 Армия
Видео
Взять живыми: спецназ ЦВО захватил «террористов» в Самаре
07:41 В стране и мире
В Москве столкнулись два трамвая
07:28 В стране и мире
Видео
Суд в США оштрафовал компанию Johnson&Johnson на рекордную сумму
07:25 В стране и мире
Почти 10% россиян пребывают в постоянном стрессе
07:02 В стране и мире
Букмекеры выдвинули Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Взрыв трубы и фонтан огня в Петербурге попали на видео
Американский разведчик: исследователь «расшифровал» тату на теле участника группы Дятлова
Видео
В Москву прибыл радиоактивный поезд: видео
Видео
Мать «девочки-бэтмена» рассказала, как прошла первая операция
Видео
Онколог назвал возможную причину выписки Заворотнюк из клиники
Экс-пилот ВВС США рассказал о поглотившей торпеду «темной материи» в Тихом океане
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.