Украинские радикалы устроили провокацию накануне разведения сил в Донбассе

Украинские националисты могут быть причастны к обстрелам поселка Золотое в Луганской области, которые произошли накануне разведения сил. Как сообщили в Донбассе, вероятно это была провокация перед началом мероприятия, которое стартует в ближайшие часы и будет проходить под присмотром миссии ОБСЕ. Разведение сил и средств на линии соприкосновения, по приблизительным подсчетам, займет три дня.

Огонь, предположительно, вели из БМП, который принадлежит 72-й бригаде вооруженных сил Украины и техникой вполне могли завладеть радикалы. Они как раз накануне начали увеличивать группировку в этом районе и заявили, что будут удерживать этот район вопреки приказам и мирным договоренностям.