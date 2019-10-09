Для российских туристов нашли замену дешевому отдыху в Турции

Туристы из России могут отправиться в Европу вместо Турции. В этом октябре из-за повышенного спроса многие турецкие отели уже полностью загружены.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, самой удачной альтернативой популярному у россиян направлению может стать Кипр из-за благоприятной погоды, развитой инфраструктуры и невысокой цены. Желающие отдохнуть осенью также могут посетить Черногорию, Хорватию, Грецию и Италию, которая обойдется чуть дороже, пояснил он.

«Я уже не говорю о том, что, конечно же, это и Юго-Восточная Азия, и Латинская Америка, Доминикана. В это время еще низкий сезон», - добавил Барзыкин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые перегруженные туристами города. На первой строчке оказался таиландский Пхукет.