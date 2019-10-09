В Челябинской области стартовали межрегиональные сборы поисковиков-добровольцев

В городе Чебаркуль Челябинской области стартовали открытые межрегиональные военно-поисковые сборы «К поиску готов!». 350 поисковиков-добровольцев проверят свои знания военной археологии, топографии, истории вооружения и других областей, чтобы определить лучшего.

Одновременно с конкурсными мероприятиями участники получат возможность пройти мастер-классы и прослушать лекции экспертов по полевой и архивной поисковой работе. Помимо прочего, поисковики встретятся и пообщаются с Героями России в рамках всероссийского проекта «Диалоги с Героями».

Сборы в Чебаркуле продлятся до 11 октября 2019 года. Участников поделят в соответствии с тремя возрастными категориями: 14-16 лет, 16-18 лет и 18-25 лет. Мероприятие организовано Министерством образования и науки Челябинской области, организацией «Поисковое движение России», Челябинской региональной общественной организацией «Ресурсный Центр поисковой деятельности и специальной подготовки “Опора”» при участии полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. «Поисковое движение России» является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой, объединяющей более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов.