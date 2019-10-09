В Центральном Доме «Юнармии» откроется школа КВН

В Центральном Доме «Юнармии» в Москве откроется школа КВН. Сильнейшие наставники Клуба веселых и находчивых поделятся опытом с юнармейцами, рассказывая и показывая все тонкости любимой игры.

В течение нескольких дней, с 24 по 28 ноября, участникам движения предстоит освоить новые или вспомнить уже известные умения смешить людей – к участию в занятиях допускаются слушатели любого возраста и с любым игровым опытом.

Главой школы КВН назначен в прошлом редактор Высшей лиги клуба, а ныне телеведущий и сценарист Михаил Марфин. Начальник Главного штаба «Юнармии», летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко считает, что данная инициатива откроет перед юнармейцами множество дверей и поможет стать частью большого дела.

«Юмор сегодня – то самое вложение, которое с лихвой окупается. Примеры у всех перед глазами. Надо только как следует подготовиться к большой сцене – нащупать актуальные темы, проработать подходы, выработать стиль. Вот на наших курсах ребята этим и займутся под руководством лучших тренеров. А потом все вместе примем у выпускников школы экзамен – во время большого юнармейского фестиваля КВН, который пройдет в Центральном академическом театре Российской Армии – знаковом месте для всех КВН-щиков. Здесь играют команды Высшей лиги. По-моему, отличный стимул показать себя!», - заявил Романенко.

В первый день юнармейцы познакомятся с азами клубного юмора, во второй – разделятся на команды. Обязательное условие – наличие в каждой из них участников из разных городов, незнакомых друг с другом. В третий день будущие звезды КВН будут перенимать опыт директора школы Михаила Марфина, а четвертый посвятят просмотру лучших игр мэтров Высшей лиги Клуба веселых и находчивых. В финальный пятый день обучения юнармейцы закрепят полученные знания на сцене, проведя учебную игру с участием жюри. Всех участников ждут гарантированные призы и памятные подарки.

Напомним, «Юнармия» - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, которое было основано в 2016 году по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу и при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. Сегодня в ряды движения уже вступили более 560 тысяч участников по всей стране. Главной задачей «Юнармии» является патриотическое, физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.