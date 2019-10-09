В Минпромторге прокомментировали возможный рост цен на питьевую воду в бутылках

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отреагировал на сообщения о возможном подорожании бутилированной питьевой воды из-за проведения эксперимента по маркировке.

По его словам, любые подобные предположения и опасения до проведения добровольного эксперимента являются безосновательными. Евтухов подчеркнул, что оснований для роста цен нет.

«Также не были выявлены сложности для легальных производителей и импортеров», - цитирует его ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды после внедрения маркировки для данной продукции. Данные заявления ссылались на письмо общественного объединения «Опора России», адресованное министру промышленности и торговли Денису Мантурову.