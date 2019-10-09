Роскосмос запатентовал космический аппарат, способный изменять свой облик

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала космический аппарат со способностью изменения формы при приближении иностранного спутника-шпиона. Инновация поможет снизить заметность за счет изменения площади отражающей поверхности панели солнечных батарей.

Они смогут менять форму, превращаясь из прямоугольных в полусферические. Это поможет аппарату избежать интереса со стороны иностранных спутников-инспекторов.

«Полусферы солнечных батарей экранируют космический аппарат, так что его отражательные характеристики по отношению к зондирующему лазерному излучению аппарата – инспектора снижаются», - говорится в пояснительной записке к патенту, зарегистрированному в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

После прохождения рядом с инспектором, космический аппарат вновь принимает первоначальную форму.

Между тем, ранее стало известно, что пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию, предварительно демонтировав с нее все иностранные узлы и агрегаты. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что новым местом приписки платформы может стать порт в Большом Камне под Владивостоком.