Взрыв трубы и фонтан огня в Петербурге попали на видео

В центре Санкт-Петербурга из-под земли забила огненная струя: там взорвалась газовая труба. Инцидент произошел на углу улиц Моисеенко и Мытнинской в 00:33.

По словам очевидцев в социальных сетях, в результате инцидента в ближайших домах из окон были выбиты стекла. Сам огонь поднялся до второго этажа пятиэтажки.

Кадры с места происшествия опубликованы во «Вконтакте». На них видно, как из-под асфальта в воздух бьет огненная струя.

На место ЧП прибыли сотрудники МЧС. Спасатели эвакуировали из здания 18 человек. К настоящему моменту возгорание удалось потушить.

«В 01:34 "Петербурггаз" установили хомут на магистраль, работы окончены. Сведения о пострадавших не поступали», - говорится в сообщении на сайте МЧС РФ.

К ликвидации пожара были привлечены семь единиц техники и 40 человек личного состава.