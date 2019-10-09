«Силы Тигра»: элитная сирийская дивизия отработала артиллерийские маневры в Идлибе

Боевые машины пехоты, танки, самоходные гаубицы – чуть более месяца войска элитной сирийской дивизии «Силы Тигра» восстанавливали боеспособность, обслуживали вооружение и технику и пополняли запасы. Сегодня командиры подразделения бригады генерала Сухела, расположенного на южной окраине идлибской зоны деэскалации, смогли убедиться, что подчиненные в полном объеме готовы выполнить любую боевую задачу.

Все участники маневров находятся в отпуске из-за введенного в республике режима перемирия, но они все равно не отдыхают, так как боевики могут перейти в наступление в любой момент.

Основная сложность учений - удаленность до цели: позиции террористов могут находиться на расстоянии до нескольких десятков километров. Прямой видимости нет, поэтому сирийские подразделения ведут огонь по координатам, которые передают беспилотники и спутники. Ко всему прочему, для артиллеристов это фактически передовая - в любую минуту они готовы ответить огнем по противнику.

Ранее сирийские саперы, подготовленные российскими военнослужащими, произвели подрыв пещер и тоннелей, созданных боевиками в провинции Хама. Большинство таких тайников они использовали в качестве укрытий и хранилищ боеприпасов.