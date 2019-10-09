Посол РФ в США: Россия выживет и без СНВ-3

Россия способна выжить и без Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, Россия является ответственной и предсказуемой страной, но в то же время может найти ответ на любые попытки подрыва стратегической стабильности между США и РФ.

Антонов также подчеркнул, что Москва готова обсуждать тему стратегических наступательных вооружений в том числе с привлечением других стран.

«Мы бы хотели видеть за столом любых многосторонних переговоров Великобританию и Францию», - цитирует российского посла РИА Новости.

С таким заявлением Антонов выступил в Миддлберийском институте международных исследований.

Накануне он отметил, что российская сторона глубоко озабочена ситуацией, сложившейся в области стратегической стабильности. По словам Антонова, 2021 год может стать первым за 50 лет моментом, когда эта область перестанет регулироваться.