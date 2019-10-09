В Совфеде объяснили, зачем нужен законопроект о блокировке пользователей мессенджеров

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова рассказала о целях законопроекта о блокировке пользователей мессенджеров и электронных почт. По ее словам, в первую очередь это необходимо для того, чтобы обезопаситься от телефонных террористов.

Законопроект был внесен на рассмотрение во вторник, 8 октября. Как сообщается, законопроект касается распространения любой информации, запрещенной законодательством России. В качестве главной причины возникновения данной инициативы называются случаи телефонного хулиганства, когда звонящий сообщает о минировании того или иного инфраструктурного объекта. Бокова отметила, что в соответствии с законопроектом также предусмотрена и процедура разблокировки подозрительного пользователя. Об этом сообщает ТАСС.

«Материальный ущерб по причине эвакуации одного торгового центра от сообщения о ложном минировании составляет порядка 2 миллионов рублей», - заявила Бокова.

Напомним, одним из инициаторов документа выступил сенатор Андрей Клишас. Он рассказал, что документ является новой редакцией уже предлагавшейся инициативы, созданным в целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры.