Недокуренную Черчиллем сигару выставили на торги

Недокуренная в 1953-м году сигара бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля выставлена на аукцион. Табачное изделие подобрала билетер лондонского театра «Колизеум» Вайолет Кинг.

Женщина рассказала, что видела, как Черчилль бросил окурок на пол в момент, когда помогала ему и его супруге занять свои места. Позже племянница Кинг помогала загерметизировать сигару. Предмет был выставлен на аукцион Hansons.

После этого, билетер отправила в резиденцию премьера письмо с просьбой позволить рассказать о находке миру. Спустя неделю ей ответил личный секретарь Черчилля, который дал соответствующее разрешение.

Стартовая цена лота начнется от 478 тысяч рублей (шесть тысяч фунтов стерлингов).

Сигары считались неотъемлемой частью имиджа Уинстона Черчилля. Одну из них в 2017 году продали на аукционе RR Auction за 12,2 тысячи долларов, сообщает The Telegraph.