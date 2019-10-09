В России определили, как узнать официальную стоимость биткоина

Российские специалисты нашли способ определения официальной стоимости криптовалют. Его разработали в Российской ассоциации криптовалют и блокчейна совместно с Комиссией по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения ассоциации юристов России.

Суть способа заключается в фиксации курса биткоина на нескольких биржах каждые 30 секунд в течение суток и выведении на основании полученных данных среднего значения на 23.59 часов по московскому времени. Затем высчитывается кросс-курс к доллару и рублю.

Вместе с биткоином таким же способом можно определить стоимость и других цифровых денег. Целью подсчетов стала необходимость введения сделок с ними в юридическую плоскость. Разработанная система поможет не только платить налоги, но и оценивать ущерб в судебном производстве. Об этом сообщают «Известия».

Между тем, в России может появиться налог на криптовалюту. Майнинг цифровых денег предлагается сделать аналогом оккупации имущества или кладом. Уточняется, что в российской практике такая норма также может быть закреплена в рамках понятия «вновь созданное», так как криптовалюта возникает в результате активности человека.