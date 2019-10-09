Закаленные и бесстрашные: в Польше восхитились работой российского спецназа

Польские эксперты оценили боевую форму российских сил спецопераций и пришли к выводу, что спецназ РФ находится на пике своей боевой формы.

Автор публикации проанализировал изменения бойцов ССО после войны в Сирии. Еще в начале материала он заявляет: силы спецназначения РФ никогда не были так хорошо обучены и оснащены. И немалую заслугу в этом сыграл сирийский опыт, говорится в статье.

Журналист отмечает, что бойцы ССО используют современное оружие и экипировку, причем у них есть выбор между оборудованием российского и зарубежного производства.

В публикации говорится, что на территории Сирии российский спецназ применял ручной пулемет РПК-16 калибра 5,45 миллиметров, а также новейшие глушители, прицелы и тепловизоры. При этом спектр выполняемых задач был достаточно широк: наводка артиллерии и авиации, поиск и уничтожение пунктов командования, десантирование с самолетов и вертолетов в любое время суток и условий погоды, и многое другое.

Автор приходит к выводу, что российские бойцы могут прекрасно взаимодействовать как небольшими группами, так и массово.

Кроме того, в публикации отмечается хорошее оснащений техникой, в числе которой - бронеавтомобили нового поколения «Тайфун-К», «Рысь» и «Тигр», а также тяжелый и легкий транспорт.

В завершение автор публикации подчеркивает, что в Сирии российский спецназ получил опыт проведения операции на различной местности: от пустыни и лесов до города, сообщает польское издание Defence 24.