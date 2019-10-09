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На референдуме в Батуми 75% участников проголосовали за восстановление отношений с РФ

Егор Левин
Денис Шурыгин
02:47 09.10.2019
Также среди проголосовавших оказалось 69% выступивших против вступления Грузии в НАТО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Eye of Georgia, Russian Look, Globallookpress

В Госдуме РФ обсудили возможность возобновления авиаперелетов между Россией и Грузией. В Москву специально прилетела группа грузинских парламентариев, которых приняли куда более радушно, чем российскую делегацию в Тбилиси в июне. Грузинский и российский флаг на одном столе переговоров - явление редкое.

В 2008 году страны разорвали дипломатические отношения, а в конце сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые встретился с грузинским коллегой на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Теперь депутаты продолжают начатое ими дело.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что в целом сама встреча уже наводит на определенные мысли, о движении в правильном направлении.

Грузинская сторона представлена только оппозицией, а переговоры проходят в закрытом от прессы режиме. Но депутаты из Тбилиси не скрывают, с чем приехали: по словам одного из делегатов, политики в Грузии манипулируют мнением, причем иллюзорным, манипулируют мнением грузинского народа, выдавая его за действительное, и говорят, что грузины не хотят вести прямой диалог с Россией. Чтобы не сливаться с политическим большинством, оппозиция спросила у людей, чего они хотят на самом деле: на миниреферендуме в Батуми 69% его участников поддержали военный нейтралитет Грузии, другими словами - против вступления страны в НАТО, 75% проголосовали за нормализацию отношений с Россией и прямой диалог с Москвой.

После этого грузинские депутаты прилетели в столицу России с целью обсудить экономику, отмену виз и возобновление авиасообщения. Конкретных сроков никто в данный момент назвать не может, но стороны рассчитывают на улучшение отношений уже в ближайшее время.

Напомним, авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено в результате указа президента РФ Владимира Путина, который, в свою очередь, стал следствием недопониманий, возникших между участниками Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, среди которых были делегаты из России.

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