Пилот-герой Дамир Юсупов и экипаж встретились со спасенными пассажирами

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который сумел посадить самолет с отказавшими двигателями в кукурузном поле в Подмосковье, встретился с пассажирами воздушного судна. Это случилось в аэропорту Жуковский – именно оттуда Airbus 321 вылетел в Крым утром 15 августа.

Как отметила стюардесса самолета Алия Слякаева в своем Instagram, встреча прошла очень тепло.

© slkv_a, Instagram

«Я говорила, говорю и буду говорить, что нам очень повезло с пассажирами. Спасибо за тот день: за сдержанность, внимательность и оперативность и спасибо за наше с вами сегодня: за теплую встречу и добрые слова. Вы нереальные», - написала она.

© slkv_a, Instagram

Самолет «Уральских авиалиний» аварийно приземлился на сельскохозяйственной территории в Подмосковье после возгорания двигателя из-за попадания в него птицы. Это случилось 15 августа. Пилоты посадили самолет на кукурузное поле, не открывая шасси. Человеческих жертв при посадке удалось избежать лишь благодаря мастерству пилотов.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания героев России посадившим самолет командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.