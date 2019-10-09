Автобус протаранил газопровод на жилом доме в Москве: видео
В результате наезда оборудование было повреждено. В настоящее время происходит интенсивный выброс газа.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Рейсовый автобус протаранил магистральный газопровод на доме на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел на Перовском проезде, 35.
В результате наезда оборудование было повреждено. В настоящее время происходит интенсивный выброс газа.
«Автобус ехал без пассажиров и врезался в стену дома, повредив газовые коммуникации. Пострадавших нет, угрозы взрыва нет», - сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Информации по жертвам не поступало.