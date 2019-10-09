«Меня называли сумасшедшей»: мама «девочки-бэтмена» рассказала о поездке в Россию

Кэрол Сантос, мама семимесячной Луны Феннер, страдающей от редкого заболевания, рассказала, что ее назвали сумасшедшей, когда узнали о ее намерении ехать на лечение в российский Краснодар.

«Мне все сказали, что я сумасшедшая. После пятимесячных поисков доктора, который бы смог вылечить Луну, мы поехали в Россию. Мы искали докторов в Бостоне, Чикаго и Нью-Йорке. Поиски результатов не принесли. Неожиданно мне позвонил доктор Попов из России. Мы с ним пообщались, и я приняла решение ехать в Россию. После того, как я поделилась своим решением в социальных сетях, количество сообщений, что я сумасшедшая, увеличилось», - рассказала Кэрол Сантос.

Ранее стало известно, что российские медики сделали малышке первую операцию, которая длилась около часа и прошла благополучно.

Кэрол рассказала, что через 40 минут после операции Луна даже поела. Женщина старается готовить дочери еду самостоятельно и регулярно ходит в краснодарские магазины. По ее словам, в них сложно найти свежие овощи. И только в России она узнала, что такое рынок, поскольку на родине они покупают овощи и фрукты у фермеров. Единственное по чему скучает мама девочки – это бразильский кофе, которого в Краснодаре она найти не смогла, пишет «Кубань 24».

Малышку Луну Феннер прозвали «девочкой-бэтменом» из-за большого родимого пятна на лице, напоминающего маску известного героя. В Америке родителям предложили провести около 80 лазерных операций, стоимостью почти полмиллиона долларов. Но помимо отсутствия денег, семья испугалась, что малышке будет тяжело перенести такую нагрузку. В России, в краснодарской клинике, им предложили другой, более щадящий метод терапии. Он потребует примерно семь операций и обойдется в два раза дешевле.