Минобороны Турции сообщило о старте наземной части операции «Источник мира» в Сирии

Вооруженные силы Турции приступили к началу наземной части операции «Источник мира» в Сирии. Об этом говорится в сообщении турецкого министерства обороны.

«Наши военнослужащие совместно со Свободной сирийской армией начали наземную часть операции "Источник мира"», - информирует турецкое военное ведомство.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны начинают военную операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. По его словам, спецоперация, получившая название «Источник мира», будет направлена, прежде всего, против РПК* и ИГ*.

На действия Анкары уже обратили внимание в ЕС. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала турецкую сторону прекратить боевые действия в САР, так как это усугубляет обстановку в регионе.

*РПК, ИГ (ИГИЛ) - террористические организации, запрещены в РФ