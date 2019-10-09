Хроники одной операции: как мир отреагировал на действия Анкары в Сирии

В среду, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в своем Twitter о начале военной операции «Источник мира» в Сирии, которая направлена против Рабочей партии Курдистана* и ИГ*.

Военная операция началась с воздушной атаки. Первые удары турецких ВВС пришлись по городу Рас эль-Айн. Занять плацдарм для мощного наступления - задача только первой фазы операции. Главную ее цель называет президент Эрдоган. По его словам, основная цель «Источника мира» - уничтожение террористического коридора и обеспечение мира в регионе. При этом президент Турецкой республики обещает сохранить территориальную целостность Сирии и освободить местные общины от террористов.

До начала военной операции президенты России и Турции провели телефонные переговоры. Путин и Эрдоган обсудили готовящийся Анкарой «Источник мира» по созданию зоны безопасности в Сирии. Они отметили важность обеспечения территориальной целостности и единства САР, уважения ее суверенитета. Российский лидер призвал тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса.

Обсудили по телефону ситуацию на северо-востоке Сирии глава МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

«Я разговаривал по телефону с министром иностранных дел Турции, который твердо и однозначно подтвердил мне, что турецкая сторона уважает суверенитет и территориальную целостность САР и во всех своих действиях будет исходить из того, что конечной целью наших усилий является, в том числе, и восстановление в полном объеме территориальной целостности сирийского государства», - сказал Лавров

Еще несколько дней назад в этом районе Сирии находились американские военные. Но после заявления Вашингтона о том, что США не будут участвовать в военной операции Турции, начался отвод войск. При этом Трамп грозил «разрушить экономику» Республики, если она сделает что-то «недопустимое». Сегодня вечером Белый дом распространил заявление президента, что Соединенные Штаты Америки не одобряют военную операцию в Сирии, назвав ее «плохой идеей».

«Эта ситуация еще раз показала, что американцам доверять вообще нельзя. Все те, кто рассчитывает на союз с американцами, могут оказаться в очень неприятной ситуации, как, например, курды сейчас. Фактически американцы ведь предали курдов, бросили их на произвол судьбы, оставили их один на один с Эрдоганом», - сказал политолог Сергей Михеев.

В ответ на турецкие авиаудары курдские отряды SDF (Сирийские демократические силы) обстреляли турецкий населенный пункт и подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии. Они обратились к США с просьбой создать бесполетную зону, чтобы прекратить авиаудары.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Анкару прекратить атаку и действовать сдержанно, поскольку военные действия не приведут ни к чему хорошему.

«Я призываю Турцию быть сдержаннее и остановить военную операцию. Эти военные действия не приведут ни к чему хорошему. И я так скажу, если планы Анкары подразумевают создание так называемой “безопасной зоны” не ждите, что европейская комиссия поддержит ваши начинания», - заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Совбез ООН по инициативе сразу нескольких стран ЕС проведет экстренное заседание для попытки урегулирования конфликта. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Турцию уважать Устав ООН и международное гуманитарное право.

*РПК, ИГ - террористические организации, запрещены в РФ