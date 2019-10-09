Евросоюз призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии

ЕС призвал Турцию прекратить боевые действия на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

«В свете военной операции Турции на северо-востоке Сирии Евросоюз подтверждает, что устойчивое решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем. ЕС призывает Турцию к прекращению односторонней военной акции», - приводит РИА Новости слова Могерини.

Глава европейской дипломатии также сообщила, что односторонние действия Анкары «ставят под угрозу прогресс, достигнутый глобальной коалицией по разгрому ИГ*».

Федерика Могерини убеждена, что военная операция Турции в САР усугубит обстановку в регионе и страдания мирного населения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны начинают военную операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. По его словам, спецоперация, получившая название «Источник мира», будет направлена, прежде всего, против РПК* и ИГ*.

*РПК, ИГ (ИГИЛ) - террористические организации, запрещены в РФ