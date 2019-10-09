SDF: не менее пяти мирных жителей погибли в Сирии после турецких обстрелов

По меньшей мере пять мирных жителей погибли, десятки получили ранения в результате турецких обстрелов приграничных районов Сирии. Об этом говорится в сообщении «Сирийских демократических сил» (SDF).

Ранее стало известно, что армия Турции вошла в сирийский город Телль-Абъяд, где вступила в боестолкновения с бойцами SDF.

Также есть информация, что турецкие вооруженные силы начали артиллерийский обстрел города Кобани (Айн-эль-Араб).