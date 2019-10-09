Колонна военной техники Турции направилась к границам Сирии: видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлена колонна турецких военных машин, направляющихся к сирийской границе. Ролик был снят в районе Акчакале на территории провинции Шанлыурфа.

На кадрах видно, как вдоль дороги выстроились люди, наблюдающие за передвижением транспорта. У большинства из них в руках турецкие флаги.

Во вторник, 8 октября, в министерстве обороны Турции сообщили о завершении подготовки к новой операции на севере Сирии: безопасная зона и так называемый мирный коридор будут созданы с целью обеспечения безопасности сирийцев.

Пятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы его страны готовы к проведению военной операции по обеспечении безопасности на севере Сирии. Позже, 7 октября, турецкий лидер добавил, что США начали выводить войска с указанной территории - именно там Анкара собиралась провести операцию по созданию зоны безопасности.

Также накануне стало известно, что турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов на северо-востоке Сирии, в провинции Хасеке. По информации СМИ, данных о жертвах пока не поступало.