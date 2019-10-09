Путин оценил работу ЦИК при разборе спорных ситуаций на выборах

Центризбирком РФ объективно и профессионально разбирался со спорными ситуациями во время избирательной кампании 2019 года. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

«Я видел, как профессионально и как объективно Центральная избирательная комиссия разбиралась со всеми спорными делами», - сказал глава государства.

При этом Путин добавил, что теперь суды должны вынести справедливые решения по имеющимся жалобам.

«Надеюсь, что и все, что будет оспорено в судебном порядке, тоже пройдет законом предусмотренную процедуру и будут приняты в конечном итоге справедливые, в рамках действующего закона решения», - подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин также поблагодарил всех членов Центральной избирательной комиссии за то, что они принимали участие в «крайне важной работе для внутриполитической стабильности в стране».

Напомним, восьмого сентября, в Единый день голосования, выборы разного уровня состоялись в 85 регионах России.