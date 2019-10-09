СМИ: турецкая армия с боями вошла в сирийский Телль-Абъяд

Армия Турции вошла в сирийский город Телль-Абъяд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

По данным информагентства, турецкие военнослужащие вступили в столкновения с бойцами «Сирийских демократических сил» (SDF).

Официальный представитель SDF Мустафа Бали, в свою очередь, сообщил в Twitter, что вооруженные силы Турции начали артиллерийский обстрел города Кобани (Айн-эль-Араб).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны начинают военную операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. По его словам, спецоперация, получившая название «Источник мира», будет направлена, прежде всего, против РПК* и ИГ*.

*РПК, ИГ (ИГИЛ) - террористические организации, запрещены в РФ