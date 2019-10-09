Радио «Звезда» получило «Золотой микрофон» на престижной премии «Радиомания-2019»

Сегодня вечером, 9 октября, заветную статуэтку «Золотой микрофон» вручил Юлий Гусман журналистам радио «Звезда» за литературно-музыкальную композицию по рассказу Достоевского «Крокодил». Это специальная номинация посвящена году театра в России.

Торжественная церемония «Радиомания-2019» проходит сейчас в концертном зале «Крокус Сити Холл». Премия считается самой престижной в сфере российского радиовещания, ее еще называют радийным «Оскаром». Она была учреждена в 2002 году. За 17 лет журналисты радио «Звезда» получили солидное число статуэток.

В этом году в шорт-лист национальной премии попала новая программа «Звезды» - «Дело прошлое. Исторический детектив». Это своего рода радиореконструкция расследований запутанных криминальных историй, начиная со времен Древнего Рима.