Трамп: после начала операции Турция несет всю ответственность за захваченных террористов

Соединенные Штаты Америки не одобряют военную операцию Турции в Сирии и считают ее «плохой идеей», говорится в заявлении президента США Дональда Трампа.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии к востоку от реки Евфрат. Глава государства уточнил, что в первую очередь операция будет направлена против Рабочей партии Курдистана* и ИГ*.

«Сегодня утром Турция, являющаяся членом НАТО, вторглась в Сирию. США не одобряют эту атаку и дали понять Турции, что эта операция - плохая идея», - приводит РИА Новости слова официального заявления Трампа.

Ранее Вашингтон заявлял, что не намерен поддерживать Турцию в военной операции и начал вывод своих войск из Сирии.

Дональд Трамп считает, что Турция, после начала операции, теперь несет всю ответственность за захваченных террористов ИГ* в Сирии. Американский президент выразил надежду, что Турция будет придерживаться обязательство по защите мирных граждан.

Ранее глава Белого Дома пообещал, что Турцию ждут неприятности, если находящимся в районе ее операции в Сирии 50 военнослужащим США будет нанесен вред.

*РПК, ИГ (ИГИЛ) - террористические организации, запрещены в РФ