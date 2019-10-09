Путин назвал главное качество для руководителя

Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами посоветовал им чутко относиться к людям. Глава государства уточнил, что без этого невозможно добиться успеха на руководящем посту.

«Нисколько не сомневаюсь, что у вас достаточно опыта – и жизненного, и профессионального – для того, чтобы эффективно исполнить свой долг. Но без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться, и это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь», - приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин поздравил всех присутствующих с избранием на высокие должности и пожелал всем «удачи и всего самого доброго».