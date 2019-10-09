Эксперт по Ближнему Востоку объяснил, зачем Турция начала операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, начав военную операцию в Сирии, может действовать в интересах США. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов.

«То, что турки вошли на территорию Сирии - это большая ошибка… Как только США заявили, что выводят свои войска из Сирии, тут же Эрдоган заявил, что вводит войска на сирийскую территорию. Между прочим, Эрдоган и (президент США Дональд - прим. ред.) Трамп вчера и сегодня говорили по телефону. А это значит, что Турция сейчас будет делать в Сирии то же самое, что и США делали там раньше. Потому что те курды, которые оказались под ударом турецкой армии - они за (президента Сирии - прим. ред.) Башара Асада. Война, которую затеял Эрдоган, будет длиться долго. Из-за его действий пострадает Турция… Турция считает курдов террористами, но Сирия не считает их террористами. То, что сейчас происходит в Сирии, не означает, что Эрдоган хочет обезвредить террористов. Это значит, что он действует в интересах Турции, а может, и США», - сказал эксперт.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны начинают военную операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. По его словам, спецоперация, получившая название «Источник мира», будет направлена, прежде всего, против РПК* и ИГ*.

*РПК, ИГ (ИГИЛ) - террористические организации, запрещены в РФ