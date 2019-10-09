В Кургане обнаружили подпольный крематорий

В Кургане обнаружен подпольный крематорий, который располагался в здании заброшенного цеха одного из местных заводов. В помещении складировали и утилизировали в печах медицинские отходы, в том числе человеческие останки и трупы животных. Биоматериалы хранились прямо на полу цеха в мешках.

О существовании подпольного крематория сообщил журналистам бывший работник предприятия, которого уволили по состоянию здоровья. По его словам, предприятие существует уже несколько лет. А на хранение и утилизацию медицинские отходы привозят не только из кургана, но и соседних областных центров.

Следователями СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по факту несанкционированного складирования медицинских отходов в заброшенном складе. Криминалистами, следователями и сотрудниками «Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области» было осмотрено место, где располагался подпольный крематорий. Специалисты устанавливают все обстоятельства по данному факту и лиц к нему причастных.