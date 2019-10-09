Анкара уведомила Дамаск об операции в Сирии

О начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии Анкара проинформировала Дамаск через генконсульство в Стамбуле. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы уведомили послов многих государств о начале операции, а также отправили уведомления в ООН и НАТО. Конечно, есть еще сирийский режим. Будут ли у нас с ним отношения или нет – другой вопрос, но сейчас мы уведомили его дипломатической нотой через его генконсульство в Стамбуле», - заявил Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Операция, которая направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России группировки «Исламское государство»*, началась в среду. О ней объявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.