Радио «Звезда» вышло в финал престижного конкурса «Радиомания-2019»

Журналисты радио «Звезда» попали в шорт-лист национальной премии «Радиомания-2019», победителей которой назовут уже сегодня вечером, 9 октября, в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Радиомания» считается самой престижной премией в сфере российского радиовещания, ее еще называют радийным «Оскаром». Она была учреждена в 2002 году. Лауреатам премии вручают официальные дипломы и специальный приз - «золотой» микрофон.

«Мы ориентируемся, прежде всего, на нашего слушателя. Нас интересует количество людей, которые нас слушают, когда мы создаем новые проекты. Мы думаем не о том, какие премии получим, мы думаем, насколько это будет интересно и востребовано нашей аудиторией», - сказал заместитель генерального директора по радиовещанию ТРК МО РФ «Звезда» Михаил Эйдельман.

В этом году на заветную статуэтку претендует новая программа «Звезды» - «Дело прошлое. Исторический детектив». Это своего рода радиореконструкция расследований запутанных криминальных историй, начиная со времен Древнего Рима. В финал конкурса прошла еще одна работа «Звезды» - это литературно-музыкальная композиция по рассказу Достоевского «Крокодил».

Сегодня престижный «золотой» микрофон будет вручаться в 17-й раз. За эти годы журналисты радио «Звезда» собрали солидное число статуэток.