Путин обсудил с правительством пересмотр обязательных требований к бизнесу при проверках

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства шла речь о так называемой регуляторной гильотине. Ее механизм предусматривает масштабный анализ и пересмотр обязательных требований к бизнесу при проверках, многие из которых создавались еще во времена СССР и сейчас выглядят довольно абсурдно.

Как сказал сегодня вице-премьер Константин Чуйченко, отвечающий за концепцию регуляторной гильотины, приостановка деятельности компании на 90 дней, которая сейчас практикуется как способ наказания, - фактически смерть для бизнеса. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие уйти от этой одиозной нормы, уже подготовлены, без суда приостановить работу компаний надзорные органы не смогут.

Чуйченко напомнил также о новых правилах для предприятий общественного питания, разработанных взамен устаревших СанПиНов. Они временные, будут действовать до января 2021 года, к тому времени должны быть приняты новые законы, и тогда появится окончательный документ, лишенный избыточных и устаревших требований.