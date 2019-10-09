Путин освободил от должности советника президента Сергея Глазьева

Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева, которую он занимал с июля 2012 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сергей Глазьев стал известен с середины 80-х годов, когда начал выступать вместе с Анатолием Чубайсом, Егором Гайдаром, Алексеем Кудриным по вопросам реформирования советской экономики.

В ноябре 1991 года молодой экономист стал заместителем председателя комитета внешнеэкономических связей при Министерстве иностранных дел РСФСР. В начале 90-х годов Глазьев занимал должность первого замминистра, а позднее и министра внешнеэкономических связей РФ.

Глазьев был депутатом первого, третьего и четвертого созывов Государственной думы РФ. В 2004 году принимал участие в выборах президента России в качестве самовыдвиженца.

В 2008 году работал заместителем генерального секретаря Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). С 2009 по 2012 год занимал пост ответственного секретаря комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.