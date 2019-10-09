Турецкие ВВС наносят удары на севере Сирии: первые кадры с места

Турецкие ВВС нанесли удары по городу Рас эль-Айн в рамках военной операции к востоку от реки Евфрат. О начале операции ранее объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter.

По словам турецкого лидера, операция под кодовым названием «Источник мира» направлена на нейтрализацию «угрозы в отношении Турции».

Эрдоган также подчеркнул, что Турция заинтересована в сохранении территориальной целостности Сирии.

Пятого октября глава Турции заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшее время. А позже агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника из Турции сообщило, что турецкие военные приступили к пересечению границы с Сирией, чтобы начать операцию по созданию зоны безопасности.