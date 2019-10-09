В Совфеде РФ назвали тревожной ситуацией начало Турцией военной операции в Сирии

Начало Турцией военной операции в Сирии может иметь негативные последствия для региона. Об этом «Звезде» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, отметив, что турецким властям и курдам нужно сесть за стол переговоров.

«Тревожная ситуация. Потому что, с одной стороны, турки - участники Астанинскго процесса. Они сторонники борьбы с международным терроризмом. Они проявили себя в этом плане позитивно. С другой стороны, это их вечная проблема с курдами. Постоянно тлеющий очаг напряженности с курдскими поселениями, конечно, не мог не сказаться. Курды долгое время чувствовали себя под защитой США и считались их союзниками. Но в последний момент американцы, по сути, их сдали. Заявили о выводе своих войск и отдали своих союзников на решение прямых вопросов с турками. Ситуация эта плоха тем, что еще до конца не завершился военный конфликт в Сирии, а уже начинаются новые боевые действия, куда могут втянуться и сирийцы, к которым, наверняка, обратятся курды, которые были их союзниками в борьбе с "Джебхат ан-Нусрой"*, и может такая цепочка потянуться. Самое главное, что эта "зона безопасности" абсолютно бессмысленна. Вот отодвинут они (турки - прим. ред.) границу на 30 километров, как хотят, но после окончания этих 30 километров - опять прямое соприкосновение с курдами. Значит, надо еще раз двигать. И этот процесс можно продолжать постоянно. Этим вопрос не решается. Единственное решение вопроса - переговоры. Здесь конструктивность должны проявить не только турки, но и курды, которые долгие годы являются раздражителями для турецких властей» - сказал Джабаров.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны начинают военную операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. По его словам, спецоперация, получившая название «Источник мира», будет направлена, прежде всего, против РПК* и ИГ*.

«Наша миссия состоит в том, чтобы предотвратить создание террористического коридора через нашу южную границу и обеспечить мир в этом районе. "Источник мира" нейтрализует террористические угрозы в отношении Турции и приведет к созданию безопасной зоны, способствующей возвращению сирийских беженцев в свои дома», - заявил Эрдоган, подчеркнув, что Турция заинтересована в сохранении территориальной целостности Сирии.

Между тем, по сообщениям государственного телевидения САР, турецкая армия начала операцию на севере страны авиаударами по городу Рас эль-Айн.

*«Джебхат ан-Нусра», РПК, ИГ (ИГИЛ) - террористические организации, запрещены в РФ