СМИ: турецкая артиллерия нанесла удары по «объектам террористов» в городе Телль-Абъяд
Это уже второй удар за день.
© Фото: Mohamad Saeed, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Подразделения турецкой артиллерии в среду, 9 октября, нанесли удары по курдским формированиям в районе сирийского города Телль-Абъяд. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.
Судя по имеющейся информации, артиллерия обстреляла «объекты террористов» на севере Сирии. Ранее ВВС Турции нанесли удары по другому сирийскому населенному пункту - Рас-Эль-Айн.
В ответ на это курдские отряды обстреляли турецкий город Нусайбин, сообщает ГосТВ САР. Также они подожгли несколько нефтяных месторождений на севере сирийской провинции Хасеке.